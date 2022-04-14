الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

دونيتسك تعلن مقتل وأسر قوات أوكرانية سعت لمغادرة ماريوبول

جريدة الدستور

أعلن وزير الداخلية في دونيتسك أليكسي ديكي تدمير 80% من القوات الأوكرانية التي حاولت الخروج من مدينة ماريوبول عبر كسر الطوق المفروض عليها.

وأوضح الكيسي ديكي - في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الخميس أن مجموعات تكتيكية أوكرانية يصل عددها لنحو 200 فرد يستقلون 40 آلية عسكرية حاولت اختراق الطوق المفروض عليها بالاتجاه الشمالي الغربي، لافتا إلى تدمير 80% منها وأسر الباقين.

وقال: "إننا نرى الآن كيف تجري عمليات الاستسلام لعناصر اللواء السادس والثلاثين والوحدات الملحقة به التابع لمشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول".

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأربعاء استسلام أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول للقوات المسلحة الروسية.

موسكو ماريوبول قوات أوكرانية دونيتسك روسيا أوكرانيا

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