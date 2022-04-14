«البوري» بـ70 جنيها.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 14-4-2022، في سوق العبور للجملة باستثناء بعض الأصناف.

"الدستور" تستعرض خلال السطور التالية أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت على النحو التالي:

سعر السمك البلطي "1" من 40 : 42 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سعر السمك البلطي "2" من 35 : 39 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 45 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

كما سجل سعر السمك البوري "1" ثباتًا ليتراوح من 70 : 80 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

سجل سعر قشر البياض من 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 80: 120 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

سعر المكرونة الخليجي 45 : 55 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي من 60 : 75 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

وصل سعر برانيس إسكندراني من 55 : 70 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر المرجان "1" من 38 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر المرجان "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون "1" من 45 : 55 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سجل سعر سمك بربون "2" من 34 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 90 : 150 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب).

سجل سعر سمك سردين ما بين 35 : 55 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30 : 130 جنيهًا.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 200 جنيهًا

سعر كيلو (السبيط-كاليماري-سابيا) ما بين 120 : 180 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا 30 : 130 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 200 : 280 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري "3" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري جامبو من 400 : 480 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار جمبري مجمد "2" 90 : 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).