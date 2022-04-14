مصطفى رزق وشحاتة وسالم وحبيبة الزين في «آفاق اشتراكية»

يواصل نادي أدب آفاق اشتراكية برنامجه الرمضاني، في التاسعة من مساء الأحد المقبل 17 أبريل 2022، بأمسيته الشعرية الموسيقية الثانية.

يشارك في الأمسية الشعراء: سعيد شحاتة وياسر سالم وحبيبة الزين، بصحبة الموسيقار مصطفى رزق الذي ينوي تقديم باقة من أجمل ألحانه.

يدير اللقاء الشاعر مصطفى الجارحي بإشراف الكاتبة بهيجة حسين وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب.

يذكر أن أمسية الأسبوع الماضي شارك فيها الشعراء: ياسر الزيات وفاطمة وهيدي وابتسام أبو سعدة بحضور قوي للموسيقار فايد عبد العزيز والمطربة منى رجب، فيما الأمسية الثالثة يشارك فيها الشعراء: أحمد الجعفري ورشا عمران ورضا أحمد وأميرة طوسون، فضلًا عن الموسيقار أحمد إسماعيل.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.