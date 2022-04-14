الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

100 جنيه في الطن.. ارتفاع أسعار الأرز الشعير بأسواق الجملة اليوم الخميس

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز، تباينًا في الأسعار بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، وذلك خلال تعاملات الخميس 14-4-2022، حيث ثبتت أسعار الأرز الأبيض بينما ارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه (رفيع الحبة وعريض الحبة).
وثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% و كسر 3% عند نفس القيمة السعرية، بينما صعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار 100 جنيه بالطن.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، تراجعًا، في بداية التداولات الصباحية اليوم، حيث تراجعت عقود شهر مايو الآجلة لتداول الأرز بنسبة 0.16%، وانخفضت عقود شهر يوليو بنسبة 0.12%.

- أسعار الأرز بأسواق الجملة اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ، ارتفاعًا، في سعر الطن بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 7,200 جنيه.
كما صعدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,900 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 6,800 جنيه، أي بمقدار زيادة 100 جنيه.

بينما استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 11,300 جنيه، عقب ارتفاعها، أمس بمقدار 100 جنيه بالطن، كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,900 جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 12 جنيهًا.

- أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مايو 15.735 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.025 دولار، أي بنسبة انخفاض 0.16%.
وانخفض عقد يوليو لتداول الأرز بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 16.065 دولار للقنطار، أي بنسبة هبوط 0.12%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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