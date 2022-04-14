أكرم حسني: خالد الحلفاوي مخرج متميز وهو أبرز أسباب قبولي لـ«مكتوب عليا»

عبر الفنان أكرم حسني عن سعادته بردود الفعل الأولية على الحلقات الأولى من مسلسله الجديد مكتوب عليا، والذي يعرض حصريا على شاشة قناة "دي إم سي"، مشيدا بدور المخرج خالد الحلفاوي في المسلسل الجديد.

وأضاف النجم في تصريحات لـ "الدستور"، إن تواجد مخرج العمل خالد الحلفاوي على رأس العمل كان من أهم عوامل التوقيع على المسلسل مع شركة كي ميديا مع المنتج كريم أبو ذكري.

- "الحلفاوي" لديه إحساس مختلف في تقديم الكوميديا

وتابع "حسني" أن "الحلفاوي" واحد من أهم المخرجين حاليا في مصر ولديه إحساس مختلف بتقديم الكوميديا وهي ملكة قلما تتواجد بهذا الشكل والدرجة في المخرجين، وأن وكذلك لديه نقاط معينة في العمل فحين يخرج الممثل عن المسار، يوقفه ويخبره بذلك ويحاول التعديل وحين يجد الممثل في موضع قوة ومتفوق يدعم ذلك ويساعده بشكل غير متوقع.

وأكد أكرم أنه منذ بدء التحضير للعمل وهو في حالة تفاهم مع المخرج خالد الحلفاوي وعلى اتصالات دائمة، ويتناقشان في أدق التفاصيل ويعمل لساعات طويلة بضمير وتفاني كبير.

- أبطال مسلسل "مكتوب عليا"

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.