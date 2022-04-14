الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاطلين
عاطلين

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج وبحوزتهما 250 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالي 450 جنيهاً وميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "محمد ل ا ا" 48 سنة عاطل والمسجل خطر سرقات عامة والسابق اتهامه فـي عدة قضايا آخرهم قضية مخدرات و"أحمد م ل ا" 15 سنة عاطل ويقيمان بدائرة المركز بالاتجار فـي المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم الثاني بمنزله وبحوزته كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 450 جنيها - ميزان حساس وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه يقوم بمعاونة والده في توزيعها والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والميزان لإعداد المخدر للبيع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مكافحة المخدرات الامن العام المباحث الجنائية

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وائل لطفي

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