الموارد المائية تخصص 2,70 مليار جنيه لمواجهة أخطار السيول على المحافظات

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول المدمرة على المحافظات المعرضة لها، وذلك بتكلفة ٢.٧٠ مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، الخميس، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد.

وأيضا مشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء القطاعات والهيئات، زيادة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، حيث تم استعراض أبرز الدراسات الجارى تنفيذها من خلال المعاهد البحثية، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة أبو مينا الأثرية.

كما تم دراسة ميكنة قناطر الدلتا، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.