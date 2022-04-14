الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«نشاط للرياح».. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وأشارت هيئة الأرصاد، في بيانها، إلى استمرار الأجواء المعتدلة على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة، ويظل الطقس باردًا في فترات الليل والصباح الباكر، ومع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على الأنحاء كافة.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، كالتالي:

الخميس
القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16.
الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 17.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 16.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26  والصغرى 15.
شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18.
جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18.

الجمعة
القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 14.
الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى  15.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 18.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 20.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 20.
شمال الصعيد: العظمى 27  والصغرى 17.
جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17.

السبت
القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 21.
الوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 19.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 19.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25.
شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28.
جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28.
 

ارصاد الحرارة الطقس درجات درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري

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