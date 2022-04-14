الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: توفير خدمات الطوارئ لـ4 آلاف مواطن خلال الربع الأول من 2022

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر الخط الساخن 137، والذي أطلقته وزارة الصحة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى توفير 1603 أسرة رعاية، من ضمنهم 120 سرير رعاية أطفال، كما تم توفير 576 حضانة، و12 سرير رعاية حروق، بجميع مستشفيات الجمهورية، مشيرًا إلى توفير 2007 أكياس دم لمرضى الطوارئ، وذلك بجانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137.

ولفت «عبدالغفار»، في بيان، إلى ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا بغرفة التحكم المركزية لـ137 والتابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك لتوفير المعلومات، اختصارًا لمدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، منوهًا بأنه جرى ميكنة أرصدة مخازن أدوية الأزمات بجميع المحافظات لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات.
ومن جانبه، أشار الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب المستشفيات الأكثر احتياجًا للتجهيزات، حسب احتياج كل محافظات وطبقًا للتعداد السكاني ومعدلات الإشغال الفعلي بكل مستشفى.

وأضاف «عبدالرحمن»، أنه تم افتتاح وحدات رعاية متوسطة بمستشفيات التحرير، والهرم، وناصر العام، والساحل، بجانب دعم وحدات الرعاية المركزة التي تشمل تخصصات نادرة، حيث تم فتح أسرة رعاية مركزة لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، ودعم أسرة الرعاية المركزة بوحدة جراحات المخ والأعصاب في مستشفى المطرية.

ولفت إلى تفعيل وتجهيز وحدة الحضانات بمستشفى سامول المركزي بمحافظة الغربية بـ 10 حضانات و2 جهاز تنفس صناعي، و2 جهاز سباب، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال بها 3 أسرة وجهاز تنفس صناعي.

وذكر أنه خلال الفترة نفسها تدريب 188 من أعضاء الفريق الطبي بأقسام الرعاية الحرجة، على عدة دورات منها إنعاش قلبي أساسي، وإنعاش قلبي متقدم أطفال، وأساسيات التنفس الصناعي للكبار، وإنعاش قلبي رئوي متقدم  بجانب التدريب على الصيدلة الإكلينيكية، مضيفًا أنه جرى عقد 6 دورات للسموم والحروق بمحافظات الغربية، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والبحر الأحمر.

الصحة توفير خدمات الطوارئ 4 آلاف مواطن الخط الساخن حمدي قنديل العام الجاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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