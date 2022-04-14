روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بـ«النواب الأمريكي»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، ردا على العقوبات الأمريكية على أعضاء مجلس الدوما الروسي.

وذكرت الخارجية الروسية ـــ في بيان صحفي أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس:"ردًا على موجة العقوبات المناهضة لروسيا، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس الماضي ضد 328 نائبا في مجلس الدوما الروسي، ومع الأخذ في عين الاعتبار إدراج نواب روس آخرين على "القائمة السوداء" الأمريكية، فإنه تم فرض قيود موازية على 398 عضوا في مجلس النواب الأمريكي".

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم قادة ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي، سيمنعون من دخول الأراضي الروسية على أساس المعاملة بالمثل.