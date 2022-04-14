الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال 48 ساعة

«تضامن بني سويف»: إنقاذ 18 حالة من كبار السن بلا مأوى

أرشيفية
أرشيفية

قالت أمل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى بنى سويف، اليوم الخميس، إن فريق التدخل السريع بالمديرية نجح فى إنقاذ 18 مواطنا بلا مأوى في شوارع المحافظة بمراكزها السبع وذلك  خلال 48 ساعة، حيث تم إيداع الحالات بدار فاقدة الرعاية كبار بلا مأوى بشرق النيل بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقسام الشرطة وإصدار إذن من النيابة العامة بالايداع، وإجراء الفحص الطبي عليهم.

كما قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة باستلام 88 ألف كيلو مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف لعمل 22 ألف شنطة رمضانية بواقع 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر في كل شنطة على أن تتولى مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف مسئولية توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا من عملاء تكافل وكرامة، وستتم عملية التوزيع من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها بكل قرية طبقا للكشوف المدرجة بالوحدات، بالإضافة إلى توزيع 4000 كيلو لحوم على بعض الإدارات الاجتماعية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من عملاء تكافل وكرامة.

وفى سياق آخر، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى على أهمية التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها ، وعدم ترك المشكلة حتى تتفاقم من خلال سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وسرعة عرضها  في حالة عدم القدرة على الحل، وإعلام المواطن بما تم تنفيذه، والحرص بأن يكون المواطن نفسه شريكاً في الحل، مؤكدا أن معيار نجاح واختيار وبقاء رؤساء الوحدات المحلية هو النجاح في التعامل مع المشكلات والوعي الفعال مع التطورات سواء على المستوى المحلي أو القومي.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وأن لا يكتفي المسئول بالتقارير اليومية، مع أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية والمنفذة لتذليل العقبات أولا بأول، وأن يكون المحرك الأساسي هو عدم إهدار جنيه واحد تنفقه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن.

بني سويف التضامن الاجتماعي عملاء تكافل وكرامة الشرطة وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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