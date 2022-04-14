أبرز قضايا اليوم.. الحكم على 12 متهما في «أحداث عنف عابدين» اليوم

تشهد محاكم الجمهورية ، اليوم الخميس ،العديد من المحاكمات والاحكام أبرزها الحكم على 12 متهما في "أحداث عنف عابدين"، والحكم علي متهمين بقتل طالب الرحاب، و الحكم على المتهمين في "خلية الوايلي"، الحكم على متهم في "داعش البدرشين ".

- الحكم على 12 متهما في "أحداث عنف عابدين"



تصدر الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس الحكم على 12 متهم فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"



وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

- اليوم.. "الجنايات" تسدل الستار اليوم بالحكم على المتهمين بقتل طالب الرحاب

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس الحكم على المتهمين، في قضية قتل طالب الرحاب والتمثيل بجثته بدفنه في مطبخ شقة في منطقة الرحاب.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت بإحالة المتهم الرئيسي "أ.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، والد "ح" خطيبة المجني عليه للمفتي لأخذ رأيه في إعدامه

و المتهمون هم كلا من "أ.ح. ر" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات محبوس، و"ح. أ. ح"، 20 سنة طالبة بالجامعة البريطانية، و"م ي. ا"، سورى الجنسية، 20 سنة ، سائق، و"ب .م. ن" 40 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير ، و"س. ر." ،40 سنة، سائق، و "م. ع" 40 سنة، سفرجي، و" و. ح" 32 سنة، سائق، و"أ. ح" 21 سنة، عامل .

يصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى.

- الحكم على المتهمين في قضية خلية الوايلي



تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ، وغريب عزت وعماد الدرمللي، اليوم الاثنين ، الحكم علي 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية .



كانت المحكمة في جلسة سابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

- الحكم على متهم في "داعش البدرشين"

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الخميس، الحكم على متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش البدرشين"



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان.