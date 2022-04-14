بعد إعلان جدول المهام الأدائية.. نصيحة عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في رسالة له عبر جروب تعليمنا الجديد لأولياء الأمور والمعلمين: "أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التي انتشرت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية حول تأجيل والغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة".

وأضاف: "وأرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها؛ لأنهم سوف يعاودون الكذب في كل الأمور الأخرى، بينما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط في كل شؤون التعليم".

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على جميع الاستفسارات الخاصة بالمهام الأدائية خلال جروب تعليمنا الجديد.

وقال الوزير، خلال "جروب تعليمنا الجديد": تكون المهام الأدائية من يوم الإثنين ١٨ /٤ /٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠ /٤ /٢٠٢٢، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه)".

ونشر الوزير الجداول الخاصة بالامتحانات على الجروب، وتنشرها "الدستور"، على النحو التالي:

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عن تحديد جدول موحد لكل إدارة تعليمية، بمادة المهارات الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الوزير، في تصريحات صفحية عبر "جروب تعليمنا الجديد" بتطبيق "واتس أب"، بأن أداء المهارات الأدائية سيكون وفق جدول موحد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ رابعة ابتدائي في اقرب وقت.

يذكر أن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وعند استخدام المعلم المهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

- يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.