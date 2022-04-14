الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يكرم الفائزين فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حفظة القرآن الكريم في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ، والتي تعد المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، حيث شارك فيها أكثر من ٥٠٠ متسابق يمثلون ٤٥ قرية، وأشرف عليها ٣٥ من مشايخ الأوقاف.

وأجريت المسابقة على مدار ٤ أيام متتالية على مستوى كل وحدة محلية، كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها ٢٢٠ متسابقًا، من بينهم ٤٢ من حفظة القرآن الكريم كاملًا.

أقيمت المسابقة تحت رعاية النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الأوقاف بطوخ وقها، والنواب أبو سريع أمام، والدكتور نصيف حفناوي، ومصطفى النفيلى أعضاء مجلس الشيوخ، وعزير سابق، وأشرف امين، وأسامة فتحي نواب البرلمان.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة شكلًا ومضمونًا، حيث تم تقسيم المتسابقين حسب كل وحدة محلية في دائرة طوخ، و يمثلون ١٠ وحدات محلية، وسوف يتم توزيع جوائز قيمة على كافة المتسابقين خلال الاحتفالية.

ووجه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل بدءا من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورًا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين.

وأشا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة، وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، منوهًا أن فكرة المسابقة بدأت منذ أربع سنوات بهدف تشجيع كافة أبناء الدائرة على حفظ القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف محافظ القليوبية القرآن الكريم اللواء عبد الحميد الهجان توزيع جوائز حفظة القرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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