محافظ الغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الزيات

شهد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم ١٠٠ من حفظة القرآن الكريم بقرية مشلة، والذي نظمه النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب، بحضور النائب طلعت عبد القوي، والنائب سامح حبيب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.

وخلال كلمته، وجه رحمي التهنئة لأهالي القرية بمناسبة شهر رمضان المعظم ، ولحفظة القرآن الكريم من الشباب والفتيات، كما وجه التحية للنائب نافع عبد الهادي لتنظيمه هذه المسابقة.

وقال المحافظ إن القرية وجميع القرى والعزب بمركز كفر الزيات ستشهد طفرة حقيقية في كافة القطاعات عقب انضمام المركز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وقدم محافظ الغربية والنواب الجوائز للفائزين، كما قدم عبد الهادي ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب المصحف الكريم لمحافظ الغربية.

وكان المحافظ قد قام بجولة تفقدية تابع خلاها أعمال الرصف في مركز ومدينة طنطا، كما تابع أعمال الرصف في مراكز قطور، السنطة وزفتى من خلال اجتماع عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية طريق المنطقة اللوجيستية والرابط بين الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ بطول 1400 متر بعرض 15 متر في الاتجاهين، والذي يعتبر أحد المحاور المرورية الحيوية التي قامت المحافظة بإنشائها.

وستكمل المحافظ جولته داخل طنطا بتفقد آخر الأعمال بكورنيش الغفران، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب المقاعد والأعمدة الديكورية بالجزء الخاص بتطوير العشوائيات، وجاري أعمال الرصف بالجزء الخاص بالخطة الاستثمارية ليتطابق بذلك مع الجهة المقابلة للكورنيش من منطقة قحافة.

كما تفقد أعمال تركيب البلدورات بشارع الجانبية، حيث أوشكت الأعمال على الانتهاء به، وخلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن تابع رحمي نسب إنجاز مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام الحالي بطنطا وقطور والسنطة وزفتى.