«ملف سري» الحلقة 12.. «مليكة» تكشف سر دنيا عبدالعزيز

استعدت النيابة العامة مريم المالكي التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، للإدلاء بشهادتها في قضية خطف المستشار يحيى على يد أحد أفراد عائلة المالكي، ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل ملف سري.

وعقب ذلك توجهت أم نور، والتي تلعب دورها لبنى ونس، خطيبة المستشار يحيى التي قتلت في بداية الحلقة الثانية من المسلسل، والتي كانت تلعب دورها رحمة حسن، ومعها ابنتها دينا عبدالعزيز، لوالدة المستشار يحيى، الفنانة مادلين مطر، تطلب منها أن تبعد ابنها المستشار يحيى، والذي يلعب دوره هاني سلامة، عن ابنها كريم، وتخبرها أنه عددهم بالقتل.

بينما تحاول مادلين مطر أن تفهم تفاصيل الواقعة التي تتحدث عنها لبنى ونس، والتي سردت لها اعتقاد المستشار يحيى أن كريم ابنها قبض ثمن مقتل خطيبته، لتخبرها مادلين مطر قائلة:" موضوع نور انتهى تماما بالنسبة ليحيى".

وفي اللحظة نفسها تستأذن دنيا عبدالعزيز من مادلين طبر، أن تسمح لها بدخول دورة المياه، لكنها تتسلل لغرفة المستشار يحيى، وتحاول البحث عن أي مستندات أو أوراق، لتتفاجئ بالطفلة مليكة، تدخل عليها، وتسألها عن سبب دخولها، إلا أنها تطلب منها عدم إخبار أحد عن دخولها لغرفة يحيى، لكن مليكة تبلغ الأخير بكل ما شاهدته.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».