الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

13 رمضان.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14-4-2022

الطقس
الطقس

يقدم لكم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 أبريل 2022، الموافق 13 رمضان 1443، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 أبريل 2022

وقالت هيئة الأرصاد فى بيان، نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه سوف يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاح حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٢٥ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية. شمال الصعيد ٢٦ درجة مئوية جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية .

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء اعتبارا من السبت 16 أبريل 2022.

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درجات الحرارة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 فى جميع المحافظات والمدن المصرية

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2614
الإسكندرية2214
وادي النطرون2515
طنطا2615
شبين الكوم2514
دمنهور2415
بالطيم2113
مرسي مطروح2113
السلوم2013
سيوة2214
بورسعيد2113
دمياط2215
الزقازيق2514
المنصورة2414
الإسماعيلية2515
السويس2615
العريش2014
رفح1913
رأس سدر2915
نخل2512
نوبيع2816
طابا2616
سانت كاترين2513
الطور2418
شرم الشيخ3019
الغردقة3120
مرسي علم3220
الفيوم2715
بني سويف2715
المنيا2816
اسيوط2914
سوهاج3118
قنا3319
الأقصر3419
أسوان3520
إدفو3422
أبو سمبل3421
الوادي الجديد3220
شلاتين2918
ابو رماد2817
حلايب2717
راس حدربة2817

 

 

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