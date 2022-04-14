وزيرة التضامن: حملة «أنت أقوى من المخدرات» تُرجمت لـ5 لغات أجنبية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من حملة "أنت اقوى من المخدرات" تم الإعداد لتنفيذها على مستوي الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوى على مدار الشهرين الماضيين، وعلى الرغم أن المدى الزمني لهذه النسخة لا يتجاوز دقيقة؛ إلا أنها تجسد في إطار قالب فني وإبداعي تأثيرات الرحلة القصيرة والمدمرة للمخدرات على مختلف الفئات، فهي تخاطب فئة المراهقين من الذكور والإناث.

وأضافت "القباج"، أن الرسائل تضمنت فئات مختلفة مثل الحرفيين والسائقين والموظفين وهي فئات تم اختيارها بعناية شديدة من واقع تحليل المتقدمين للعلاج من الإدمان على مدار العامين الماضيين، ويصاحب التأثير المجتمعي الكبير للحملة تحديات كثيرة، حيث ساهمت الحملة في زيادة الطلب على العلاج "أربعة أضعاف" وشاهدها ما يقرب من "165 مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار السنوات الخمس الماضية؛ وتخطي تأثيرها المستوى الوطني لتتجاوز الحدود الجغرافية ولتكون من الحملات الدولية التي يلقي الضوء عليها فى وسائل الإعلام العالمية وتم ترجمتها "لخمس لغات" وتكريمها من العديد من المؤسسات الدولية المعنية.



وتابعت: “حملة صندوق مكافحة وعلاج الادمان ارتبطت بالكابتن محمد صلاح، وطريقنا يتشابه مع محمد صلاح، الذى تطوع بالمشاركة فى الحملة.. الطريق صعب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان مستمر".

وأكدت أن مؤشرات تناول الدراما لقضية تعاطى المخدرات رصد انخفاض مشاهد التدخين والتعاطي فى أول أسبوع من رمضان.



جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.