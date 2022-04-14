الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

الحرم الإبراهيمى
الحرم الإبراهيمى فى الخليل

فى ظل الانتهاكات اليومية التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، منعت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، رفع أذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف ورفعت الأعلام الإسرائيلية عليه، كما اقتحم عشرات المستوطنين الساحة الشرقية للحرم.

وصرح مدير عام الحرم الإبراهيمى غسان الرجبي لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال منعت رفع أذان المغرب والعشاء في الحرم الإبراهيمي وقامت برفع الأعلام الإسرائيلية عليه، كما قامت تلك القوات بالتنكيل بالمصلين وإعاقة وصولهم للحرم وإخضاعهم للتفتيش الجسدي للحد من توافدهم للصلاة فيه.

وتابع الرجبى: “إن عشرات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا الساحة الشرقية للحرم وأقاموا حفلا صاخبا”، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول من وراء تلك الاعتداءات تعزيز وجود المستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف والحد من التواجد الكبير للمواطنين الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.

وفى وقت سابق من اليوم، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد محمد حسن عساف (34 عامًا)، وهو المُستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان.

وقال أشتية إن جنود الاحتلال يواصلون جرائم القتل من أجل القتل، برخصة ممنوحة من رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف: "كما كل الشهداء من الشيوخ والشباب والأطفال والنساء الذين قضوا برصاص تلك الرخصة المفتوحة على شهوة القتل قضى الشهيد عساف، الأب لثلاثة أطفال، برصاصة في الصدر خلال تواجده في مدينة نابلس صباح اليوم".

وحمل أشتية سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقدم إلى والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الإحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية الحرم الابراهيمي منع رفع أذان الأعلام الإسرائيلية المستوطنين

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وائل لطفي

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