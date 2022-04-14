الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

حركة فتح
حركة فتح

أدانت حركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى.

 

وأوضحت الحركة فى بيان لها، أن هذا الصمت يشجع هذا الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى كل يوم.

 

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطينى سيدافع عن أرضه ومقدساته من هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه بقرار من أعلى مستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

 

كما استنكرت حركة فتح الازدواجية بالمعايير التي ينتهجها العالم بحق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

 

وتابع البيان، "إنها ستبقى مع شعبها في خط الدفاع الأول، مدافعين عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى الذي يتعرض لانتهاكات كل يوم".

 

وقدمت حركة فتح التحية لأبناء الشعب الفلسطينى الأبطال الذي يسطرون أروع آيات البطولة والفداء دفاعا عن ارضهم ومقدساتهم.

حركة فتح قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المسجد الأقصى فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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