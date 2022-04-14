بمشاركة محمد صلاح.. إطلاق مرحلة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، منذ قليل، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، وفى مقدمتهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور.

واستعرضت الوزيرة خلال فعاليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.

‫وتم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 38 ألفا و93 مريضا "جديد ومتابعة" على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن منهم 3258 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات ، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق اكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.60% بينما بلغت نسبة الإناث 4.40%‬.