الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 12| الشيخ «محارب» يفتح النار على «خلدون»

صورة أرشفية
صورة أرشفية

استطاع مسلسل “جزيرة غمام”، على مدار حلقاته العشر الأولى لفت انتباه المشاهدين بقصة مشوقة وتفاصيل مُثيرة، ليحجز بها مرتبة متقدمة بين مسلسلات السباق الدرامي 2022.

خلدون يستمر في مضايقة الشيخ عرفات

شهدت الحلقة 12 من المسلسل، الكثير من المشاهد لـ"خلدون" الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، وهو يحث أهالي القرية على حماية أطفالهم من الاستماع لكلام الشيخ عرفات الذي يجسده النجم أحمد أمين.

الشيخ محارب يفتح النار على الحاج عجمي وخلدون

ويستمر الشيخ محارب والذي يقوم بدوره النجم فتحي عبد الوهاب في نشر تعاليم الدين بالقوة وبواسطة رجاله، بالإضافة إلى إعلانه الحرب على خلدون.

"أنا مش هجادل واحد جاهل".. كانت من الجمل التي قالها الشيخ محارب لـ خلدون عندما استوقفه من أجل طلب الاتحاد معه للإيقاع بالحاج عجمي.

كما أن خلدون حاول إحداث وقيعة بين الشيخين “عرفات” و"محارب"، حيث أكد أن كلام عرفات هو الأكثر تأثيرًا بين الناس في الجزيرة، وانه الشيخ الورع الذي استطاع أن ينتشر بلين القلب.

الشيخ “عرفات” يستقوى بأهل الجزيرة

انتشرت المجاعة بالقرية، الأمر الذي دفع الكثير من أهل الجزيرة للذهاب إلى الشيخ عرفات، بصفته "رجل مبروك" لإيجاد حل للأزمة، حيث أمر العمدة بضرورة فتح المخازن لإطعام أهل القرية، الأمر الذي أغضب الحاج عجمي.

العايقة تعلم أهل القرية السحر والدجل 

من جانبها تستمر العايقة والتي تقوم بدورها النجمة مي عز الدين، في تعليم نساء القرية ألاعيب السحر، والدجل، بالإضافة إلى معرفة اسرارهن للسيطرة عليهن.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

أحمد امين فتحي عبد الوهاب الفنان طارق لطفي جزيرة غمام 12 العايقة

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وائل لطفي

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