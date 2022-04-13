الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العائدون» الحلقة 12.. الانضمام لصفوف «داعش» مهمة جديدة لـ«علاء»

العائدون
العائدون

فاجأ الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة خلال الحلقة 12 من مسلسل العائدون، علاء- الذي جندته أجهزة الأمن- بطلبه الذهاب إلى تنظيم داعش الإرهابي، قائلا له: “مصر بتواجه خطر ضد داعش لازم يكون حد مننا وسطهم”.

واعتقد علاء في البداية أنها مزحة واستطرد الضابط عمر حديثه: "هديك وقت لبكرة علشان تفكر في القرار عارف أنه أمر مفاجئ وصعب فهسيبك تفكر، واحنا مش هنغير نظرتنا ليك لو رفضت، ولو عاوز ترجع لمصر مفيش مشكلة، ولو عايز تكمل شغلك هنا هنساعدك".

وجندت قوات الأمن المصرية المصور علاء الذي يعمل في دولة أجنبية، وكان عمر قد جمع لعلاء ملف وفلاشة بهما الماتريال الذي قال في القناة إنه ذاهب للعمل عليه، وخلال تناولهما الطعام قال علاء إنه يفكر كثيرا في طبيعة المهمة التي يمكن أن تكون مطلوبة منه لكنه لا يتوصل لشيء، ليفاجأه بطلبه الانضمام لداعش.

وفي الحلقة السابقة من العائدون كشف الضابط عمر "أمير كرارة " نفسه كضابط مخابرات لعلاء "ميدو عادل"، وقد اصطحبته نادين التي  تلعب دورها الفنانة أمينة خليل مخدرًا إلى المكان الذي يتواجد فيه الضابط عمر، وأخبره بأول مهمة له بعد تجنيده، وأعطاه قلم يحمل كاميرا تصوير خفية، كي يصور به خزينة الدكتور جمال لمعرفة نوعها، ليتمكنوا بعد التصوير من اختراقها ومعرفة محتوياتها.

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل العائدون بعودة علاء إلى منزله، بعد أن أفرجت عنه المخابرات العامة، وقرر التعاون معهم، ثم يتصل علاء بمنه الفتاة التي يحبها ليودعها ويطلب منها أن تتركه وتنظر لمستقبلها، فيما تراقب نادين هاتف علاء وتسمع المكالمة.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات العامة، مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc

يُعرض يوميًا عبر قناة dmc، في الحادية عشر إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في الثالثة من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في الخامسة إلا خمسة مساءً.

قوات الأمن المخابرات المصرية أمير كرارة قناة dmc منصة watch it مسلسل العائدون العائدون مسلسل العائدون على قناة dmc

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