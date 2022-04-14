الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الحرية المصري ينظم حفل الإفطار الجماعي السنوي

حفل إفطار حزب الحرية
حفل إفطار حزب الحرية المصري

نظم حزب الحرية المصري، حفلا للإفطار جماعي، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الأحزاب السياسية، والنائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب،  نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور محمد الفيومي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من أمناء المحافظات والأمانات المختلفة بالحزب، وكذلك النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والدكتور ثروت الخرباوي نائب رئيس حزب المحافظين، والنائبة فريدة الشوباشي، وعدد من شباب الأحزاب والقوي السياسية.

وتقدم الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللقوات المسلحة الباسلة، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تلك المناسبة العزيزة على قلب كل مصرى، والتى قدم فيها أبطال القوات المسلحة ملحمة للتضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الوطن، ولتظل راية الوطن عالية خفاقة فى عنان السماء.

كما تقدم بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة البناء والتنمية، الذى حقق إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات من أجل بناء دولة عصرية حديثة، وإعاد مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية، رغم التحديات غير المسبوقة التى يشهدها العالم خلال السنوات الماضية، وكذلك تقدم بالشكر والتقدير إلى أبطال قواتنا المسلحة، والشرطة المصرية الذين يقدمون التضحيات من أجل الدفاع عن الشعب المصرى والحفاظ على أمن واستقرار مصر، فضلا عن الأدوار العظيمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق التنمية على كل شبر من أرض مصر.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن الحزب يشهد انطلاقة جديدة، من خلال تطوير مستوى الأداء السياسى والتنظيمى والجماهيرى، بضخ دماء جديدة فى الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكثيف العمل الجماهيرى لحل مشاكل المواطنين، وعقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب للقيادة، والاستعداد إلى خوض أى انتخابات محلية أو برلمانية فى المستقبل، مضيفا أن كل الخطوات الحزبية تخضع للمتابعة وتقييم الأداء، ونحن على يقين أن المرحلة المقبلة ستشهد أداء مشرفا على جميع المستويات، والعمل جنبا إلى جنب مع جميع أجهزة الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، لحل مشاكل المواطنين، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن.

فيما أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، على ضرورة استكمال الوحدات التنظيمية للحزب، وإعداد كوادر شبابية للدفع بها لانتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، والعمل على توسعة القاعدة الجماهيرية والشعبية للحزب فى الشارع المصري.

وأضاف مهني، أن الحزب خلال الفترة المقبلة سيشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف الأمانات الفرعية والمحافظات، فهناك خطة عمل سيتم الإنطلاق بها، تهدف لتلبية احتياج المواطنين وإطلاق حملات توعية نحو ما تشهده مصر من مشروعات قومية وما يهدف إليها تلك المشروعات من خطط تنموية حققت نهضة اقتصادية واجتماعية لمصر.

حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
حفل إفطار حزب الحرية المصري
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IMG-20220413-WA0034
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حزب الحرية المصري إفطار جماعي الشخصيات العامة الأحزاب السياسية النائب سيد عبد العال الدكتور ثروت الخرباوي شباب الأحزاب

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وائل لطفي

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