الاختيار 3 الحلقة 12.. وزير الأوقاف: مرسى كان مجرد صورة فى ظل سطوة الشاطر

علّق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الحلقة 12 من مسلسل الاختيار3.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تسريبات اتصال خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بخالد مشعل القيادي بحركة حماس، تؤكد أن الجماعة لم تكن تؤمن على الإطلاق بنظام الدولة، وأن خيرت الشاطر كان هو الحاكم الفعلي وأن مرسي كان مجرد صورة لا يملك من الأمر شيئًا في ظل سطوة الشاطر ونفوذه في الجماعة.

وأضاف وزير الأوقاف أن ‏استعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة وإنشاءها الميليشيات كان من الممكن أن يأخذ الوطن كله إلى الهاوية لولا فضل الله وعنايته وأن هيأ لهذا الوطن قائدًا حكيمًا شجاعًا أنقذه من براثنهم، ولن تغير هذه الجماعة أيديولوجيتها، وخطرها يستدعي اليقظة وعدم السماح لخلاياها النائمة بالتمدد.

وأشار إلى أن ‏مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب، موضحًا أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.

وأوضح وزير الأوقاف في تغريدة له عبر «تويتر»، أن ‏مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كانوا يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار .

