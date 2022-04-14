السعودية تقدم التعازى لجنوب أفريقيا فى ضحايا الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، عن تعازي المملكة العربية السعودية، لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وأعربت الخارجية السعودية عن خالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما نقلته وكالة “واس” السعودية.

وارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلا، وفقا لما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة الأربعاء.

وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون "إي-إن سي إيه" إنه "اعتبارا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين".

وردًا على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت "253 في إيثيكويني الليلة الماضية".

وحذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، في تقرير مشترك اليوم الأربعاء في جنيف، من أن ملايين العائلات النازحة فى جميع أنحاء شرق أفريقيا سوف تغرق فى الجوع حيث تتضاءل الحصص الغذائية بسبب ضغوط الموارد الإنسانية إلى أقصى حد بسبب الصراع العالمي في مواجهة المزيج السام من النزاعات والصدمات المناخية، جنبا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي ازداد العدد الهائل من اللاجئين المحتاجين إلى الدعم، جنبا إلى جنب مع الفجوة بين الموارد والاحتياجات وتضاعف عدد اللاجئين في شرق أفريقيا في العقد الماضي ثلاث مرات تقريبا حيث انتقل من 1.82 مليون في عام 2012 إلى ما يقرب من 5 ملايين اليوم بما في ذلك 300 ألف لاجئ جديد في العام الماضي وحده إلا أن هذا النمو في أعداد اللاجئين لم يقابله زيادة في الموارد؛ مما أجبر برنامج الغذاء العالمي على اتخاذ قرارات صعبة بشأن من يتلقى المساعدة الغذائية ومن يذهب بدونها، ولفت التقرير إلى أن أكثر من 70% من اللاجئين المحتاجين إلى المساعدة على حصة غذائية كاملة لا يحصلون عليها اليوم بسبب نقص التمويل.