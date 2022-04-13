الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أمريكا: ناقشت مع شكرى الأزمة الأوكرانية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري، الأولويات الأمنية والاقتصادية والإقليمية، وكذلك حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أنه ناقش مع شكري العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وتبعاتها إضافة إلى تأثيرها على الأوضاع الدولية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن لقاء شكري وبلينكن تناول عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى تأكيد أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام.

وبدأ وزير الخارجية زيارة رسمية إلى واشنطن، الإثنين الماضي، والتقى مسئولي الغرفة التجارية الأمريكية، وشارك في جلسة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط.

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