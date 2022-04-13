الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تنظم قافلة طبية بقرية نمرة البصل فى المحلة

صحة الغربية
صحة الغربية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قافلة طبية بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وتفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية القافلة الطبية بقرية نمرة البصل مركز المحلة.

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وقال حميدة فى بيانه إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

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وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي فى أول يوم على 720 حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتلقي اللقاح ولعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي حيث شاهدت القافلة إقبال كبيرا من أهالي القرية.

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صحة الغربية تنظم قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة حياة كريمة

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