ملخص الحلقة 12 من الاختيار 3.. إعلان الطوارئ وكره الشاطر للسيسي وعلاقة الإخوان بإسرائيل

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الاختيار 3 عدة أحداث سياسية هامة منها إعلان المعزول محمد مرسي إعلان حالة الطوارئ، بضغط من قيادات الجماعة وثورة المواطنين في عدد من المحافظات على رأسها مدن القناة على قراره.

فخلال حوار دار بين الشاطر ومرسي عُرض خلال الحلقة قال الشاطر لمرسي: بعد إذن سيادتك لازم تكون حازم فى خطابك، والكل يبقى شايف انك قادر على فعل اى شيء.

ورد مرسي: طيب ما نخلي القوات المسلحة هى اللى تعلن الطوارئ.. مش معقول ابقى ياما هاجمت الطوارىء ايام مبارك واجب أعلنها بنفسي، وقال الشاطر: كل أعدائنا فى القنوات بيهاجموك وبيقولوا انت السبب فى موت الناس، شوية صيع وبلطجية بسبب الإعلان الدستوري.. احنا نطبطب عليهم ليه مش على راسنا بطحة، بعد اذن سيادتك نعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال واللى مش عجبه فيه إجراءات تانية ممكن ناخدها معاهم".

كما تناولت عدة مشاهد لخيرت الشاطر وهو يتحدث عن الجيش والتي أظهرت كرهه لوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي لعدم انتمائه للجماعة واتخاذه مواقف محابية للدولة ضد الجماعة.

وشهدت الحلقة الـ 12 مؤامرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: "مش عاجبني اللي السيسي بيعمله".

وقال خيرت الشاطر خلال اجتماع له مع بعض أعضاء الجماعة: "موضوعنا الأهم الجيش منتقدا موقف السيسي من وقوفه محايدا بين كل الأطراف، وركز كلامه على وزير الدفاع السيسي، مطالبا بأن يكون معنا أو علينا، من خلال وضعه في مفترق الطرق، لأن السيسي حتى الآن يضرنا ولا يفيدنا".

كما عرضت الحلقة لقاء بين محمد مرسي وخيرت الشاطر، حيث حرضه الأخيرة على تجاهل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، قائلًا: لازم تتجاهل السيسي تتأخر في الرد عليه تحسسه أنك مش حابب تتعامل معاه أنت القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لازم يعرف أننا في أي وقت ممكن نغير تعاملنا معاه.. عاوزين نكسر شوكة وزير الدفاع ونبعت ليه رسالة”.

كما عرضت الحلقة تسريب جديد للإخوان وكان الحوار بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية، ويروي أن الإخوان ليسوا في حرب مع إسرائيل، مؤكدًا وجود تنسيق بينهم وبين حركة حماس.

ولفت الشاطر إلى أن الإخوان لا يريدون أن يذهب المصريون لمحاربة إسرائيل، مؤكدًا أنهم طلبوا من خالد مشعل القيادي فى حماس أن يصدر بيانًا بهذا المضمون .

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، إفساد مخطط أكبر عمليات تفجيرية للإرهابية.

وعُرض خلال أحداث الحلقة تسريب لمرسي وظهر بجانبه خيرت الشاطر، وتحدث فيه عن مكالمة هدد فيها محمد رجب آخر أمين عام بالحزب الوطني، إذا قرر أن يحشد لمظاهرة بها 3000 شخص، سيواجهها بمظاهرات بها 30 ألف شخص.

كما تناولت محاولة جماعة الإخوان السيطرة على سيناء من خلال إعطاء الجنسية المصرية لبعض الأجانب حتى يتمكنوا من شراء الأراضي هناك. وينتهي هذا الموقف بتدخل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، الذي رفض بشدة هذه المحاولات وأصدر أوامره بمنع تمليك الأراضي في سيناء.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.