الاختيار 3 «الحلقة 12»|كيف علق باسم يوسف على زيارة المعزول لألمانيا؟

تناولت الحلقة الثانية عشر من (الاختيار 3) مشهدًا ضمن أحداث المسلسل وهو زيارة محمد مرسي (صبري فواز) إلى برلين للقاء أنجيلا ميركل، رئيس وزراء ألمانيا في ذلك الوقت، كما انتقل المشهد بعدها إلى تهكم وسخرية الإعلامي باسم يوسف من زيارة المعزول إلى ألمانيا.

يوثّق «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض (الاختيار 3) يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.