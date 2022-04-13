الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 31 محضرًا تموينيًا فى الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية موسعة بالتعاون مع الرقابة التموينية، ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير ٣١ محضرا، منها ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضر إدارة نشاط بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

كما أضاف حامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط  ٥ أطنان مواد غذائية (أرز، عدس، فول، مكرونة، سمنة) ، لعدم وجود مستندات وفواتير تدل على مصدرها، وجودها في مخازن غير مرخصة.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية يضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش فى حرب مع حد

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

ليفربول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

القنصلية المصرية تتابع حالة مصريين أُصيبا فى حادث إطلاق النار بنيويورك

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان