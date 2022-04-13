تحرير 31 محضرًا تموينيًا فى الإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة تموينية موسعة بالتعاون مع الرقابة التموينية، ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير ٣١ محضرا، منها ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضر إدارة نشاط بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.



كما أضاف حامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط ٥ أطنان مواد غذائية (أرز، عدس، فول، مكرونة، سمنة) ، لعدم وجود مستندات وفواتير تدل على مصدرها، وجودها في مخازن غير مرخصة.