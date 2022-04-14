الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة للقبص على لص سرق محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

 تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض علي لص سرق محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول. 

 

تلقت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية مفاده تعرض للمحل السرقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام اللص بتكسير فاترينية زجاجية بإستخدام "اجنة حديدية"خطف بعض المشغولات.

 

 وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة وتم تفريغ  وتحديد هوية المتهم وجاري البحث عنه للقبض عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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