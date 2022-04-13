الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القنصلية المصرية تتابع حالة مصريين أُصيبا فى حادث إطلاق النار بنيويورك

قنصل مصر خلال اطمئنانها
قنصل مصر خلال اطمئنانها على حالة المواطن المصري

رصدت القنصلية العامة المصرية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين، أمس الثلاثاء، وجود مواطنين مصريين بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة

وتوجهت السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك، على الفور عقب وقوع الحادث، إلى أحد المستشفيات في حي بروكلين، وذلك للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، ويدعى كريم علي، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

وتواصل القنصل العام حاليا متابعة حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم.

وكذلك، تواصلت السفيرة هويدا عصام مع مواطنة مصرية أخرى، والتي أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للاطمئنان عليها والإعراب عن دعم  القنصلية المصرية لها بشتى الطرق الممكنة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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