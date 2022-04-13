الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«يدخن السجائر فى رمضان فقط».. عادات غريبة لـ عبدالحليم حافظ

العندليب الاسمر
العندليب الاسمر

في تقرير نشرته مجلة الكواكب ذكرت فيه أن العندليب الأسمر كان يشرب السجائر في شهر رمضان فقط ويمتنع عنها بعد ذلك، لكنها كانت عادته الأثيرة في كل رمضان.

يقول التقرير إن عبد الحليم حافظ المطرب الحالم الذي يحرم على نفسه تدخين السجائر طوال العام كان يلجأ للسجائر في ليالي شهر رمضان المعظم فقط.

لم يكن عبد الحليم يتمادى في السير في هذا الطريق بل يظل كما عرف عنه من أنه يخاف من النسيم أن يؤثر على صوته وصحته فلذلك لا يدخن إلا سيجارة واحدة يحدد لها موعدا محددا وكان هذا الموعد بعد الإفطار مباشرة.

ويبرر عبد الحليم حافظ فعلته بقوله: “إن السيجارة اليتيمة التي أدخنها بعد الإفطار تعتبر وسيلة للتنبيه والإيقاظ فهي تعيد النشاط إلى الإنسان بعد أن فقده أثناء الجوع والعطش”.

واستمر عبد الحليم حافظ على عادته الأثيرة، لا يدخن ويكره التدخين بشدة لكنه يقبل عليه في شهر رمضان، ويدخن 30 سيجارة يوزعها على أيام الشهر الكريم.

أما عن عبد الحليم حافظ فقد ولد في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا، توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل ليعيش بعدها في بيت خاله الحاج متولي عماشة، كان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا الذي دمّر حياته، ولقد قال مرة أنا ابن القدر، حيث أجرى خلال حياته واحدا وستين عملية جراحية، كان حليم الابن الرابع وأكبر إخوته هو إسماعيل شبانة الذي كان مطرباً ومدرساً للموسيقى في وزارة التربية، التحق حليم، بعدما نضج قليلا في كتاب الشيخ أحمد؛ ومنذ دخول العندليب الأسمر للمدرسة تجلّى حبه العظيم للموسيقى حتى أصبح رئيسا لفرقة الأناشيد في مدرسته. ومن حينها وهو يحاول الدخول لمجال الغناء لشدة ولعه به.

مجلة الكواكب العندليب الأسمر شهر رمضان تدخين السجائر العندليب

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3.. تسريب لـ خيرت الشاطر: رفضنا تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. إحنا مش في حرب مع حد

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

ليفربول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

القنصلية المصرية تتابع حالة مصريين أُصيبا فى حادث إطلاق النار بنيويورك

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية فى الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان