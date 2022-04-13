البنتاجون: وزير الدفاع الروسى يرفض الرد على نظيره الأمريكى

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس جو بايدن بصرف مساعدات إضافية عاجلة لأوكرانيا هو السابع منذ أغسطس الماضي والحزمة الجديدة ستصرف من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن آخر محاولة أجراها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للتواصل مع نظيره الروسي كانت الأسبوع الماضي ولكن الجانب الروسي لم يبد رغبة بذلك، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف كيربي: "خط منع الاشتباك الذي أنشأه البنتاجون للتواصل مع القيادة العسكرية الروسية لا يزال قائمًا وتتم تجربته يوميًا".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تبحث الخيارات المتاحة لتدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الجديدة التي سنقدمها ومن بينها مدافع هاوتزر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا هاتفيًا اليوم المساعدات الدفاعية والمالية الإضافية لكييف.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إن جميع الرهائن على متن السفن بميناء ماريوبول في أوكرانيا تم تحريرهم، مؤكدة أن ميناء ماريوبول التجاري في أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية الكاملة.

وأضافت "إذا استمرت الهجمات على أراضينا فقواتنا سترد على متخذي هذه القرارات في أي مكان بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق اليوم إن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء أوكرانيا غير ممكن في الوقت الراهن.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الحرب يجب أن تنتهي ولا بد من وقف معاناة شعب أوكرانيا بجانب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حول العالم.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن اقتصادات الدول النامية تواجه تهديدًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

فيما حذرت القوات المسلحة الأوكرانية من أن روسيا مستعدة لشن هجوم في دونيتسك وزاباروجيا.