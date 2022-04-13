فنلندا ستتخذ قرارها بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى خلال أسابيع

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الأربعاء، عن أن فنلندا ستتخذ "خلال أسابيع قليلة" قرارها بشأن تقديم طلب لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مارين خلال زيارة لنظيرتها السويدية ماغدالينا أندرسون التي لا تستبعد بلادها أيضًا الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي "أظن أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة. في غضون أسابيع وليس أشهرًا".

قبل بدء مناقشة في هذا الصدد في البرلمان الأسبوع المقبل، نشرت الحكومة الفنلندية الأربعاء تقريرًا محوريًا حول وضعها الاستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشدد النص على حقيقة أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي فقط هي التي تستفيد من مظلة الدفاع الجماعي للمادة الخامسة من معاهدة الناتو.

ويؤكد هذا "الكتاب الأبيض" أن من شأن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يضم 30 بلدًا، أن يوفر رادعًا "أكبر بكثير" ضد أي هجوم على فنلندا.

وفي الوقت الراهن، هذه الدولة الأسكندنافية التي تتشارك في حدود مساحتها 1300 كيلومتر مع روسيا، ليست إلا شريكًا في الناتو.

وأوضحت مارين "الفرق بين أن تكون شريكًا وأن تكون عضوًا واضح جدًا".

وأضافت "لا توجد طريقة أخرى للحصول على ضمانات أمنية إلا في إطار الدفاع والردع المشتركين اللذين تضمنهما المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي".

ومن المقرر عقد قمة لحلف شمال الأطلسي يومي 29 و30 يونيو في مدريد ويتوقع معظم المحللين إعلان ترشيح فنلندا بحلول ذلك الوقت.

ولا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضًا، لكن من دون أن يكون مسعاها بارزًا على غرار جارتها.

وأشارت أندرسون الأربعاء إلى أنه أن تكون الدولة عضوًا في الناتو أو لم تكن "لا شيء خاليًا من الأخطار".

وقبل الهجوم الروسي، لم يكن تخلّي فنلندا عن نهجها التاريخي القاضي بعدم خوض تحالفات عسكرية سوى فكرة طواها النسيان بسبب قلّة الدعم لها.