الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء المرحلة الثانية لتنسيق وتجميل الموقع العام لجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بسرعة البدء في المرحلة الثانية لتجميل وتنسيق الموقع العام للجامعة بما يتناسب ويليق باسم الجامعة ومكانتها.

وقال رئيس الجامعة إن المرحلة الثانية تشمل التوسعات بالطرق الرئيسية داخل الحرم الجامعي للنهوض بالمستوى الجمالي للحرم الجامعي بما يسهم في إضفاء شكل جمالي بالمسطحات الخضراء مع تيسير حركة مرور السيارات، وتأمين سير أبنائنا الطلاب ما ينعكس إيجابيًا على منسوبي الجامعة ويمنح الجامعة مظهرًا حضاريًا.

وتابع أن خطة التنسيق للموقع العام فى مرحلتها الثانية تشمل توسعات فى المنطقة بداية من المنطقة أمام المبنى الإداري وصولاً إلى مباني كلية العلوم، مع تجديد المسطحات الخضراء التي أصابها القدم، وتجميلها بأشكال هندسية تتواءم ومباني الجامعة.

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