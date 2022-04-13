الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء العراق يدعو للإسراع فى التصويت على قانون الأمن الغذائى

الكاظمي
الكاظمي

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات.
وقال الكاظمي- خلال مشاركته عددًا من عوائل شهداء القوات الأمنية مائدة الإفطار، بحسب بيان مكتبه، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقيةـ الفضائية "نمر بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وألا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام".
وأضاف: "أعرف أن هناك تقصيرًا من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم".
وطالب البرلمان في البلاد والكتل السياسية إلى "الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".
وشدد الكاظمي بالقول "نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية"، معتبراً أن "هذه الحكومة عملت الكثير، ونجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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