بايدن يعلن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بـ800 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إدارته ستمنح مبلغ 800 مليون دولار كمساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والمروحيات وناقلات الجند المدرعة.



وأكد بايدن- في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أنه أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على المساعدات الجديدة في مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم، قائلًا: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها.. ستحتوي حزمة المساعدة الجديدة هذه على العديد من أنظمة الأسلحة عالية الفعالية التي قدمناها بالفعل وقدرات جديدة مصممة خصيصًا للهجوم الأوسع الذي نتوقع أن تشنه روسيا في شرق أوكرانيا".



وتابع: "وتشمل هذه القدرات الجديدة أنظمة مدفعية، وطلقات مدفعية، وناقلات جند مصفحة، كما وافقت على نقل طائرات هليكوبتر إضافية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في نقل "قدرات مهمة" من حلفاء آخرين إلى أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل محددة عن تلك القدرات.