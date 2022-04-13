لا يفوتك هذا المساء.. مصر تدين العنف ضد الفلسطينيين وتحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل

شهدت الساعات الماضية عدد من الأحداث والأخبار التي تهم المتابعين، ويرصدها في التقرير التالي تحت عنوان “لا يفوتك هذا المساء”.

مجد الدراما المصرية.. التنوع والاحتراف طريق «المتحدة» لاستعادة الريادة الرمضانية

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الظهور بشكل قوي خلال الأيام السابقة من شهر رمضان، فتحت شعار «الاحترافية والتنوع»، نجحت الشركة فى تقديم واحد من أقوى مواسم الدراما التليفزيونية من خلال سلسلة من الأعمال الفريدة، التى أثبتت نجاحها ليس على مستوى مصر فقط، بل الوطن العربى بأكمله للتكملة (اضغط هنا)

مصر تدين العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين: نرفض التحريض لاقتحام الأقصى

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تزايد وتيرة العنف من جانب القوات الإسرائيلية لا يجوز، كما أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة للتكملة (اضغط هنا)

الأهلى يحدد 5 طلبات بشأن التحكيم فى خطاب رسمى للجبلاية ورابطة الأندية

تسلم اتحاد الكرة اليوم خطابًا من النادي الاهلي مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة، بخصوص الأخطاء التحكيمية، تلك التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات؛ للحد منها على الأقل للتكملة (اضغط هنا)

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالبحيرة

تعرضت سيارتين للإصطدام بطريق الملح بإدكو بمحافظة البحيرة، ولاقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخران، اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إدكو المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة للتكملة (اضغط هنا)

السعودية تتيح لحاملي تأشيرتها السياحية أداء مناسك العمرة

كانت أعلنت المملكة العربية السعودية أنه يمكن للحاصلين على تأشيرة السياحة الإلكترونية من المسلمين أداء مناسك العمرة بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا للتكملة (اضغط هنا)

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

كان أمر المستشار النائب العام، بالتحقيق العاجل في واقعة تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل، والتي أسفرت عن وفاة عشرة أشخاص، و هم ثمانية من مستقلي الحافلة؛ منهم خمسة أجانب، وقائد الحافلة، ومساعده، والمرشد السياحي، والشخصان اللذان كانا في السيارة النقل للتكملة (اضغط هنا)

«عبد الغفار» يؤكد حرص الدولة على استمرارية توافر الدواء وعدم التأثر بأي أحداث خارجية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مصنع شركة «إيبيكو» التي تعد إحدى شركات مجموعة «أكديما» التابعة لوزارة الصحة للتكملة (اضغط هنا)