الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن الروسى يضبط متهما بالتخطيط لهجوم إرهابى فى ستافروبول

الأمن الروسى
الأمن الروسى

 أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في مقاطعة ستافروبول، والذي تم اتهامه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي يستهدف البنية التحتية للمواصلات في المقاطعة.
وذكر الجهاز، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألقى القبض أحد السكان المحليين، المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، بتهمة التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى منشآت البنية التحتية للمواصلات في إقليم ستافروبول، مُضيفًا أنه تم توقيف الشخص أثناء تجهزه لارتكاب هجوم إرهابي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور في المكان على متفجرات ومواد تصنيع عبوات ناسفة؛ ويجري التحقيق في قضية جنائية- "التجهز لهجوم إرهابي".

وهدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الدول الغربية بأن بلاده ستتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أن القوات الروسية ستستهدف شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج.
وقال ريابكوف، في تصريح صحفي لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، "إن موسكو تعتبر أي اتصالات كاملة النطاق مع الولايات المتحدة بخصوص أوكرانيا في الوقت الحالي عديمة الجدوى، محملًا واشنطن مسئولية دعم الأطماع العدائية لنظام كييف بشكل متهور ومواصلة ضخ أسلحة حديثة إلى أوكرانيا".
وأضاف: "نؤكد للأمريكيين وغيرهم من دول الغرب، ضرورة إدراك أننا سنتصدى بشدة لأي محاولات لإعاقة عمليتنا العسكرية الخاصة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية والتشكيلات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين"، مشددًا على أن بلاده ترى في قوافل الأسلحة التابعة لأمريكا وحلف "الناتو" خلال تحركاتها في الأراضي الأوكرانية أهدافًا عسكرية مشروعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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