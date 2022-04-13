الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدرج 398 نائبًا بالكونجرس على القائمة السوداء

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى القائمة السوداء، واعتزام توسيع قائمة الأشخاص المدرجين في قائمة الحظر في المستقبل القريب.
 

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: "في رد فعل تجاه موجة العقوبات الموجهة ضد روسيا، والتي فرضتها إدارة جو بايدن في الـ24 من شهر مارس ضد 328 من أعضاء مجلس الدوما الروسي، ومع الوضع في الاعتبار أن "القائمة السوداء" تشكل جميع البرلمانيين الروس، يتم فرض عقوبات "بالمثل" ضد 398 من أعضاء الكونجرس الأمريكي".


وأضاف البيان: "مع الوضع في الاعتبار استمرار العقوبات الأمريكية، فمن المقرر الإعلان عن المزيد من الإجراءات المضادة في المستقبل القريب، بما في ذلك زيادة عدد الأشخاص المدرجين في "قائمة الحظر" وتدابير أخرى".

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وائل لطفي

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