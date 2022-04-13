استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في اليونان، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و61 حالة إصابة و65 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و206 آلاف و949 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و344 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت عن تسجيل 1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 984 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية عن تسجيل 1951 حالة وفاة، و253 ألفا و456 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي؛ ما يرفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما جراء إصابتهم بالفيروس إلى 171 ألفا و46 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليون و 715 ألفا و116 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية عن تسجيل 155 حالة وفاة، و62 ألفا و37 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 161 ألفا و187 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليون و467 ألفا و395 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 145 حالة وفاة، و61 ألفا و988 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى مليون و526 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30 ألفا و362 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية عن تسجيل 11 حالة وفاة، و12 ألفا و271 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 143 ألفا و288 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 26 مليونا و947 ألفا و 375 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 11754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى إلى تسجيل 267 حالة وفاة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في روسيا إلى 371 ألفا و 716 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و996 ألفا و60 إصابة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و877 ألفا و 544 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 27 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و285 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 408 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 87 ألفا و 441 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 669 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و110 آلاف و989 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و707 حالات.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و682 ألفا و83 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 113 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 59 ألفا و891 وفاة. وتعافى على مدار أمس، 1241 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و597 ألفا و58 شخصا.

وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 198 ألفا و318 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، خمس حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 707 وفيات.



وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و943 ألفا و116 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5 آلاف و945 حالة. وتعافى على مدار أمس، 4 آلاف و152 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و902 آلاف و283 شخصا.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 24 ألفا و623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 10 ملايين و297 ألفا و587 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 42 ألفا و878 حالة. وتعافى على مدار أمس، 13 ألفا و887 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 8 ملايين و770 ألفا و994 شخصا.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و952 ألفا و162 إصابة. ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفا و124 حالة. وتعافى على مدار أمس، 274 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و889 ألفا و879 شخصا.

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 4 آلاف و947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون 8 ملايين و6 آلاف و753 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و138 حالة. وتعافى على مدار أمس، 45 ألفا و876 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 7 ملايين و191 ألفا و958 شخصا.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 139 ألفا و278 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 94 حالة وفاة.