بايدن: تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ 800 مليون دولار

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية تتضمن معدات ثقيلة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال بايدن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زلينسكي إن المساعدات الجديدة ستشمل أنظمة مدفعية وناقلات للأفراد، وفقا لقناة الحرة الأمريكية.

وأكد بايدن أنه تمت الموافقة أيضًا على تقديم طائرات هيلكوبتر لأوكرانيا.

وفى السياق ذاته، أكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لها تأثير عميق على قدرة القوات الأوكرانية في مواصلة الدفاع عن بلادها.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا من بين 30 دولة تقدم المساعدات منذ بداية الغزو الروسي.

وكشف المسؤول أن بلاده ساعدت في الساعات الـ 24 الأخيرة في نقل شحنتين من دولتين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن شحنة من صواريخ جافلين ستصل إلى أوكرانيا في الساعات 24 المقبلة.