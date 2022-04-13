مي كساب: وافقت على «أحلام سعيدة» لأنني أتفاءل بـ«عمرو عرفة» (حوار)

بعد سنوات من الانشغال بمنزلها وحياتها الشخصية، استطاعت الفنانة مى كساب العودة بقوة للساحة الفنية، عبر المشاركة فى أكثر من عمل فنى فى توقيت واحد، وتجسيد عدد من الشخصيات بنجاح فى مسلسلات «زى القمر» و«الحلم» و«اللعبة» و«أحلام سعيدة»، الذى يعرض حاليًا فى الموسم الدرامى الرمضانى.

وفى حوارها، مع «الدستور»، تطرقت مى كساب إلى كواليس مسلسل «أحلام سعيدة»، وتعاونها مع الفنانة يسرا والمخرج عمرو عرفة، وخططها المستقبلية لطرح ألبوم غنائى جديد، وعمل سينمائى يجرى التحضير له حاليًا، بالإضافة إلى حياتها الشخصية وزوجها المطرب «أوكا»، وتأثيره على مسيرتها الفنية.

■ بداية.. حدثينا عن المشاركة فى مسلسل «أحلام سعيدة»؟

- لم أتردد لحظة فى الموافقة على مسلسل «أحلام سعيدة»، فور أن عرضه علىّ المخرج عمرو عرفة، الذى رشحنى للعمل، لأننى دائمًا أتفاءل بالعمل معه، وهذا هو التعاون الثالث بيننا، وقد اعتاد ترشيحى فى أدوار مختلفة ومهمة.

يُضاف إلى ذلك فريق العمل المحترم، فهو «حاجة تفرح القلب»، ويضم أسماء مثل الفنانة الكبيرة يسرا، والفنانة غادة عادل التى تربطنى بها علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، والفنانة شيماء سيف، التى كانت مفاجأة بالنسبة لى لأن لها حضورًا خاصًا، وتخطف القلب من أول تعامل معها.

ولذلك، وافقت على العمل بالمسلسل، وأجسد فيه دور «ليلى»، وهى ربة منزل متزوجة من «حازم»، الذى يجسده الفنان نور محمود، أما دور والدى فيجسده الفنان سامى مغاورى.

وتدور أحداث العمل فى إطار لايت كوميدى لطيف، يقوم على السيناريو المتماسك والهادف، الذى أبدعت فى كتابته المؤلفة هالة خليل، بأبعاده الكوميدية والاجتماعية.

■ كيف رأيتِ التعاون مع الفنانة الكبيرة يسرا؟

- يسرا نجمة كبيرة ولها قيمتها الفنية التى يحترمها جميع الفنانين من مختلف الأجيال، واستطاعت الحفاظ على مكانتها الفنية منذ ظهورها الأول حتى يومنا هذا، كما أنها إنسانة متميزة وتتحلى بصفات النجومية، وقد تشرفت جدًا بالتعاون معها، وهذا العمل يعد رابع تعاون بيننا، وعلى المستوى الشخصى أحبها كثيرًا لأنها إنسانة راقية وجميلة، وهانم وكريمة، ومحبة لكل من حولها، وتهتم بهم.

■ ما أكثر الصعوبات التى واجهتكِ أثناء التصوير؟

- بالنسبة لى لم أجد أى صعوبات، باستثناء ارتباطى فى نفس الوقت بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «اللعبة ٣»، لأننى كنت أتقمص شخصية «شيماء» ثم أنتقل لأجسد «ليلى».

وبشكل عام، كانت كواليس التصوير مليئة بالبهجة، وكان الحب يملأ المكان، بمساعدة المخرج عمرو عرفة، الذى استطاع أن يوظف كل فنان فى مكانه الصحيح، ليخرج العمل بصورة جميلة ومتماسكة، لأنه كان يحرص على أدق التفاصيل، ويدرس جيدًا طبيعة الشخصيات وردود أفعالها.

إلى جانب ذلك، العمل مع شركة «العدل جروب» للإنتاج الفنى، التى تتسم بالاحترام والمصداقية، ودائمًا ما تقدم أعمالًا مختلفة.

■ ما سر تعلقك بمسلسل «اللعبة» فى أجزائه الثلاثة؟

- أحب مسلسل «اللعبة» جدًا، وأعتبره «وش الخير» بمشوارى الفنى، كما أننى أحب النجمين شيكو وهشام ماجد، لأن الشغل معهما مريح لأبعد الحدود، بالإضافة إلى خفة ظلهما، كما أن المخرج معتز التونى مجتهد وعبقرى، ومن كتبوا سيناريو العمل مبدعون، لأن جميع الحلقات متماسكة ما تسبب فى نجاح العمل بمواسمه الثلاثة.

■ فى رأيك.. ما الفارق بين المنافسة الرمضانية ومسلسلات خارج الموسم؟

- المنافسة الرمضانية بشكل عام تشعر أى فنان بوجوده، لأن كل فنان يخوض هذا الماراثون بمنتهى الحماس، ويسعى ليكون رقمًا فى هذا السباق، لذلك أتمنى التوفيق للجميع، وأن يكرم الله عز وجل الجميع، ويكتب لنا النجاح.

أما مسلسلات «الأوف سيزون» فقد استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وهى خطوة جيدة من صناع الدراما التليفزيونية، وأؤيد بشدة هذه النوعية من المسلسلات، لأنها فتحت سوقًا كبيرة لأشخاص عديدة، وأتاحت الفرصة للنجوم الشباب والوجوه الجديدة للمشاركة فى الأعمال الفنية.

كما أن مسلسلات الحواديت القصيرة أصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة وتعلق بها الجمهور، لأنها تبتعد عن مط الأحداث، الذى يجعل المشاهد يصاب بالملل، بما تتضمنه من أحداث كثيرة تقدم فى حلقات محدودة، وبشكل عام، فإن الدراما التليفزيونية تطورت بشكل ملحوظ، وأصبحت المسلسلات توعوية وهادفة أكثر، وتحمل رسائل مهمة تواكب العصر.

وأتمنى أن نستعين فيها بأساتذة كبار فى الإخراج والتأليف مثل محمد فاضل ومجدى أبوعميرة وجمال عبدالحميد ومحمد جلال عبدالقوى، وغيرهم، فهم أساتذة عظماء لو وجدوا فى الساحة الفنية حاليًا سنستفيد أكثر من خبراتهم.

■ ألا تخططين لتقديم أعمال سينمائية قريبًا؟

- أحضّر حاليًا لعمل سينمائى جديد، بعنوان «فولت زيادة»، وسأتعاقد رسميًا مع الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة، ووقتها سأعلن عن كل التفاصيل، خاصة أن السينما تمر بمرحلة ازدهار، وأصبح المنتجون يوفرن كل الإمكانات المطلوبة، ما رفع من مستوى الأفلام المقدمة فى السنوات الأخيرة.

■ ما المعايير التى تختارين أدوارك على أساسها؟

- لا أضع معايير محددة، بل أهتم بالأدوار التى تخرج منّى طاقات تمثيلية جديدة ومختلفة، ودائمًا ما أبحث عن السيناريو القوى والمتماسك، وأهتم بالتنوع حتى لا يمل الجمهور من الشخصيات التى أقدمها، لذلك كما قلت، أشكر دائمًا المخرج عمر عرفة، الذى يقدمنى فى أدوار متنوعة، ومن أصعبها شخصية «شفق»، التى قدمتها فى مسلسل «سرايا عابدين»، والتى تعبت فى تجسيدها، لأن والدتى توفيت فى تلك الفترة.

■ ماذا عن أخبارك الغنائية؟

- أحضّر بالفعل لألبوم غنائى جديد، لأننى أفضل الألبومات الكاملة على الأغنيات المنفردة، لأنها «لا تشبعنى»، وقد اخترت ١٠ أغنيات سيتم تضمينها فى الألبوم، وسأتفرغ لتنفيذها بعد انتهاء رمضان.

■ هل كانت مسئوليات الزواج والأمومة عائقًا أمام مسيرتك الفنية؟

- بالطبع لا، والفترة التى لم أكن أعمل بها وجلست بالمنزل كانت من أجل أبنائى والانتباه لهم، لأننى حريصة جدًا على تربية أبنائى والموازنة بين دورى كأم ودورى كفنانة، وأشعر أحيانًا بأننى «شمعة تحترق من أجل الآخرين»، لكنى أحمد الله على هذه النعمة.

وزوجى «أوكا» هو الداعم الأساسى لى، سواء فى حياتى الشخصية أو الفنية، لأننى شخصية «كسولة»، ولا أحب التواصل مع أحد من أجل المصلحة، لذلك فوجود «أوكا» فى حياتى جعلها أفضل بكثير، لأنه شخص «كرييتف»، ودائمًا ما يعطينى أفكارًا خارج الصندوق، ويدعمنى فى التمثيل والغناء، ويقف معى فى كل المواقف الصعبة، لذا أحمد الله على وجوده فى حياتى.

■ هل ستوافقين على دخول أبنائك عالم الفن لو طلبوا ذلك؟

- سأخبرهم بسلبيات وإيجابيات المهنة، وسأترك لهم حرية الاختيار، وأشجعهم لو قرروا دخول المجال واختاروه، ولن أقف عائقًا أمام اختياراتهم.