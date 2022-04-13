وزيرا خارجية البحرين وفلسطين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الفلسطينية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني - خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء - مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين بحثا أيضا - خلال الاتصال - علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين، وسبل تطويرها وتنميتها، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية تزخرُ بالعديد من المنجزات والنجاحات، والشراكات الاستراتيجية الراسخة والممتدة منذ عقود طويلة، مشيدًا باستدامة نمو وتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، ستيفن بوندي، مشيرًا إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، واستثمارها في تدعيم روابط الصداقة بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير ستيفن، بالمسيرة التنموية التي تشهدها البحرين، وما تبذله من جهود مخلصة لتعزيز النهضة والتنمية المستدامة، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة والراسخة بين البلدين.