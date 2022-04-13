وزير الخارجية السودانى يبحث مع مبعوث إيجاد جهود الوصول إلى توافق

بحث وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "الإيجاد" إسماعيل أويس، الجهود المشتركة بين منظمة الإيجاد والأطراف السودانية بشأن تطورات الأوضاع السياسية في السودان، وجهود الحكومة السودانية للوصول إلى توافق، وتأثير أزمة جنوب السودان على المنطقة والإقليم.

وأعرب مبعوث الإيجاد إسماعيل أويس، عن تقديره الكبير لجهود القيادة السودانية التي تتولى رئاسة "الإيجاد"، لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان، عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف.

وقال إنهم يعملون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان "يونتامس" والاتحاد الإفريقي للقاء أصحاب المصلحة في الشأن السوداني.

من جانبه، جدد وزير الخارجية السوداني، التزام القيادة السودانية ودعمها الكامل لجهود "الإيجاد"، متمنيا النجاح للمساعي التي تقودها أطراف العملية السياسية بالبلاد.