المبعوث الأممي لليمن: تم التوافق على فتح الطرقات المغلقة في تعز

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرغ، العاصمة صنعاء، بعد يومين من زيارته للقاء قيادات الحوثيين بصنعاء، لمناقشة تثبيت الهدنة والمضي بإنهاء الأزمة اليمنية.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن وفقا لقناة اليمن الفضائية، إن اللقاءات التي أجراها مع جماعة أنصار الله الحوثية أفضت إلى الاتفاق على فتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى واستكمال ترتيبات فتح مطار صنعاء بعد 6 سنوات من إغلاقه.

كان جروندبرغ قد وصل إلى صنعاء قبل يومين لإجراء لقاءات مع قيادات الحوثيين، وبحث سبل إطلاق سراح الأسرى وتحييد الاقتصاد وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة في ظل الهدنة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن بدء الهدنة الأممية في اليمن، بداية من 2 أبريل الجاري، وستستمر حتى شهرين، وحيث تشمل توقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا.

من جهة أخرى، بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، الدكتور منصور بجاش، مع سفير كوريا لدى اليمن تواك تايوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

واستعرض بجاش- خلال اللقاء اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن، بما فيها انتقال سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مشيرًا إلى أن المجلس سيكون بداية مرحلة جديدة تعمل علي تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأشاد وكيل الوزارة خلال اللقاء بجهود الحكومة الكورية على استمرار دعمها لليمن، خاصة في تمويل الاحتياجات الإنسانية.

من جهته، بارك السفير الكوري الهدنة العسكرية وإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مؤكدًا موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق السلام، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

من ناحية أخرى، قال رئيس دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية اليمنية، المستشار على هزازى، إننا: "نذهب اليوم إلى عملية السلام تحت قيادة تمثل كل مكونات المجتمع اليمني".