الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبناني: ضبط 297 من جنسيات مختلفة و54 قطعة سلاح وذخائر في مارس

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أكد الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية تمكنت من القبض على 297 شخصا من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضي، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأضاف الجيش اللبناني في تقرير عن حصيلة أعماله في شهر مارس، أن المضبوطات تضمنت 54 قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أن المقبوض عليهم تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكرا أمير الكويت والحكومة الكويتية على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان، وعلى مساعي الكويت وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي لسفير دولة الكويت عبد العال القناعي، الأربعاء، في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت.

وقال القناعي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، معربا عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية الكويتي بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع، معبرا عن أمله في أن تزول هذه الضائقة والمشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.

وأكد سفير الكويت أن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية، وعلى أن الطرفين في لبنان وفي الخليج قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء.

وأوضح أن عودة السفراء ستؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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