«الصيام من الطفولة وتسجيل القرآن».. الحياة الدينية لكوكب الشرق أم كلثوم

حافظت الفنانة أم كلثوم على صيام رمضان منذ طفولتها، وهي لا تزال تسع سنوات، فقد أتمت صيام رمضان وهي في الثانية عشرة من عمرها، بفضل والدها.

تعرضت الفنانة الراحلة أم كلثوم لوعكة صحية وذلك عام 1960، فاضطرت أن تفطر في نهار رمضان، بسبب الأدوية التي كان يجب أن تتناولها في مواعيد محددة.

وفي يوم آخر من أيام شهر رمضان كانت كوكب الشرق أم كلثوم مفطرة، واضطرت لحضور اجتماع، وفي طريقها لهذا الاجتماع اصطدمت بسيارة أخرى، لتصاب بحالة من التشاؤم وتقرر العودة للمنزل.

لتقرر أم كلثوم أن يتم تأجيل علاجها من أجل صيام باقي شهر رمضان المبارك.

كانت كوكب الشرق تحرص على صيام شهر رمضان منذ طفولتها وأتمت صيام الشهر بشكل متتالي منذ أن كانت في الثانية عشر من عمرها.

ـ أغنية وزير الأوقاف

نشرت مجلة "الإذاعة والتلفزيون" عام 1972 عن المشروع الغنائي لكوكب الشرق أم كلثوم بعد استماعها لخطاب عبد العزيز كامل وزير الأوقاف في ذلك الوقت.

وقالت المجلة بأن كوكب الشرق طلبت من الشاعر صالح جودت أن يحول معاني رسالة وزير الأوقاف إلى قصيدة تقدمها بصوتها، وقام بتلحينها رياض السنباطي في شهر.

وبدأت البروفات الخاصة بهذه القصيدة 3 أشهر، وكانت أم كلثوم نشيطة جدا وقامت بتسجيل القصيدة في الـ 11 صباحا وسط مجموعة من العازفين والكورال، وبعد 15 ساعة من العمل المتواصل تم الانتهاء من تسجيل القصيدة التي حملت اسم "الثلاثية المقدسة".

ـ تسجيل القرآن الكريم

بعدما اقترحت مجلة "آخر ساعة" عام 1958، أن تقوم كوكب الشرق أم كلثوم بقراءة القرآن الكريم، خرجت بعض الأصوات المعارضة والمؤيدة، وهو ما تسبب في جدل كبير في مصر.

ونشرت مجلة "آخر ساعة" آراء قُراء القرآن الكريم في صوت كوكب الشرق، من جانبه قال الشيخ حسن مأمون، إنه لا مانع إذا حافظت على قواعد أداء قراءة القرآن الكريم.

ومن جانبه تدخل محمد رجب مستشار وزير الأوقاف، ولم يبدي اعتراضه، وصرّح لـ"آخر ساعة" قائلًا: "لا مانع من نشر كتاب الله بهذه الطريقة"، وهو ما قاله الشيخ عبد الفتاح السبكي أن قراءة القرآن الكريم بصوت أم كلثوم تشبه قراءة المقرئين.

أما محمود حسن إسماعيل عضو لجنة القراء بالإذاعة، كان له رأي آخر وقال إن هناك خصائص أساسية لتلاوة القرآن الكريم، لابد أن تتوافر في صوت أم كلثوم، فيما اكتفى الشيخ محمود شلتوت بالتصريح، بأنه هناك لجنة تبحث الأمر كله.

في حين قال الشيخ سيد سابق، إن المرأة يكره آذانها، كما صرح الشيخ مصطفى إسماعيل قائلًا: "اسألوا الإذاعة".

أما الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، سأبحث مشروع قيام أم كلثوم بقراءة القرآن، أما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رفض الأمر برمته، وقال: "لن تتوافر الشروط في أم كلثوم".